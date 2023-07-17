HURŞİT BOZKURT

CHP’de üye bazlı mahalle delege seçimleri başladı. Haftasonu Yavruturna ve Kale Mahallesi’nde yapılan delege seçimlerinin ikisini de Av. Dinçer Solmaz’ın öncülük ettiği “sarı liste” kazandı.

İlk olarak Cumartesi günü saat 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Yavruturna Mahallesi’ne kayıtlı üyeler tarafından 16 delegenin seçimi yapıldı.

Seçimde sarı liste 164, mavi liste 93, beyaz liste ise 71 oy aldı. 19 oy ise geçersiz sayıldı.

Yavruturna’dan Metin Kaşar, Feridun Ayvazoğlu, Firdevs Yalçın, Mithat Yücel, Mahmut Bayatlı, Haydar Keçeci, Seçil Köse, Yeter Solmaz, Satılmış Bolat, İsmail Ünsal, Bingül Topaktaş, Mahmut Ayvazoğlu, Oğuz Çoban, Tayfun Can Topaktaş, Ebru Toktaş ve Uysal Bekar seçildi.

Pazar günü ise Kale Mahallesi’nde delege seçimi yapıldı.

673 parti üyesinin oy kullandığı seçimde sarı liste 383, mavi liste 178, beyaz liste ise 102 oy alırken, 10 oy da geçersiz sayıldı.

23 Temmuz Pazar günü ise Bahçelievler Mahallesi'nde delege seçimi yapılacağı belirtildi.