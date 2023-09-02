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Sungurlu’da bina yıkma ve inşaat çalışmalarının oluşturduğu gürültü şikayetlerini dikkate alan Sungurlu Belediyesi, ilçede Pazar günleri inşaat yapma yasağı getirdi.

Yoğun inşaat çalışmaları özellikle hafta sonlarında yoğun gürültü şikayetlerine neden olunca Sungurlu Belediyesi, hafta sonu inşaat çalışmalarına sınırlama getirdi. Yeni alınan kararla Pazar günü inşaat yıkım, taş kırma, kırıcı çalıştırma işlemleri başta olmak üzere gürültü çıkaran tüm inşaat faaliyetleri yasaklandı.

Abdulkadir Şahiner sorunu çözmek için bir dizi önlem aldıklarını belirtti. Son dönemde inşaat faaliyetlerindeki artışa bağlı olarak hafta sonları ve özellikle Pazar günleri çok yoğun bir şekil de gürültü şikâyetleri gelmeye başladığını söyleyen Şahiner, “Vatandaşlarımız haklı olarak bütün bir haftanın yorgunluğunu evlerinde dinlenerek geçirmek istiyorlar ve gürültüden rahatsız oluyorlar. İnşaat ve şantiye faaliyetlerinden kaynaklı özellikle hafta sonları ve çoğunlukla Pazar günleri gürültü şikâyetlerinde çok büyük artış oldu. Bu şikayetleri de görmek ve önlem almak zorundayız. Bu da halk sağlığıyla ilgili bir konu. Bu nedenle hafta sonları çalışma olduğu kararla Pazar günleri inşaat faaliyetlerine sınırlama getirdik” dedi.

KARARA UYMAYANA CEZA KESİLECEK

Pazar günleri taş kırma, kırıcı çalıştırma, kazık çakma ve bina yıkım işlemlerinin kesinlikle yapılamayacağını kaydeden Şahiner, “Belediye yasasında çok açık ve net maddeler var. Hafta sonu çalışmak izne tabi. Belediye olarak işi tatil ettirebileceğimiz gibi uygulayacağımız para cezaları da var. Farklı müeyyideler de var. Umarım bunlara gerek kalmadan inşaat işiyle uğraşan firmalar ve vatandaşlarımız buna uyar. Vatandaşlarımız da bizimle işbirliği yapıp şikâyetler için Belediyemizi arasınlar.” diye konuştu