Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Çorum'un Osmancık ilçesine yapılacak 236 adet konutun temelleri atıldı.

Çorum'un Osmancık Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle yürütülen 5. Etap Toplu Konut Projesi kapsamında Gürleyik Mahallesi’nde inşa edilecek 236 konut ve 4 iş yerinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de katıldı.

Başkan Gelgör, ilçeye değer katacak bu projenin temel atma sürecine eşlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “TOKİ 5. Etap kapsamında Gürleyik Mahallemize 236 konut ve 4 iş yeri kazandıracak projenin temel atma sürecine eşlik ettik. Osmancık’ımızın gelişimine katkı sunacak bu önemli projenin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum,” dedi.