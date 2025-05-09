Çorum'un Alaca ilçesinde yıllardır içme suyunu sınırlı kullanabilen köy yapılan altyapı çalışmalarıyla ilk kez kesintisiz içme suyuna kavuştu.

Alaca ilçesine bağlı İsmailli köyünde yıllardır sabah ve akşam saatlerinde sınırlı şekilde içme suyu kullanabilen köy halkının sorunu yapılan çalışmayla son buldu.

Köyde içme suyunu 24 saat boyunca kesintisiz sağlayacak çalışmada sona gelindi.

Kesintisiz suya kavuşan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Köylüler, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen İlçe Kaymakamı Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Muhammet Fatih Tamer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Su ve Kanalizasyon Müdürü Serdar Çelik ile meclis üyelerine teşekkür etti.

Köye kazandırılan projeyle alakalı konuşan köy muhtarı Şükrü Yıldırım, "Köyümüzün yıllardır yaşadığı en temel sorun olan içme suyu sıkıntısı nihayet sona erdi. Bu süreçte emeği geçen herkese köyüm ve şahsım adına sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.