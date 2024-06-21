Çorum’un Oğuzlar ilçesine bağlı Ağaççamı Köyü’nde gerçekleşen ve halk arasında ‘Köy Olimpiyatları’ olarak isimlendirilen şenlik bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
Ağaççamı köyünde her yıl geleneksel hale getirilen tornet yarışları nefes kesti.
ÇOCUKLAR GİBİ EĞLENDİLER
7’den 70’e her yaş grubundan katılımın olduğu yarışmalarda performanslarını ortaya koyan katılımcılar, çocuklar gibi eğlendiler.
Şenlik programı dahilindeki ‘Köy Oyunları’ kapsamında yoğurt yeme, yumurta taşıma, çuval, sandalye kapma, horoz kapma ve urgan çekme müsabakaları dışında en büyük ilgiyi tornet yarışları gördü.
Tertip Komitesi’nin özverili çalışmalarıyla geleneksel hale gelen Köy Oyunları’nda görev alan jüri üyeleri ise yarışmacıların performanslarını değerlendirerek dereceye girenleri belirlediler.
Yarışmalarda dereceye giren katılımcılara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.
Ağaççamı Köyü Kültür Sosyal ve Yardımlaşma Derneği’nce organize edilen şenliğe bazı daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.