Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Necati Gül, Çorum Belediyesi Sosyal Tesislerinde sunulan ürünlerde ortalama yüzde 50 zam yapılmasını eleştirererek "Olmadı sayın başkan" dedi.

Sosyal medya hesabından Belediye'ye sitemde bulunan Necati Gül, şu paylaşımda bulundu:

"Çorum Belediyesi, sosyal tesislerde, hizmete sunduğu ürünlerde ortalama %50 zam yapmış. Bu zammı da sessiz sedasız uygulamaya başlamış. Porsiyonun küçüklüğü zaten dikkat çekiyordu. Hizmete sunduğu ürünlerin gramaj oranı üzerinden değerlendirildiğinde piyasanın üstünde bir rakam üstünde satış yaptığı gözden kaçmamalı. Birde bunun üzerine yüksek oranda zam yapması sosyal belediyecilik anlayışı ile bağdaşıyor mu? Olmadı sayın Halil İbrahim AŞGIN Başkanım! Ne emeklinin ne çalışanın gelirinde % 50 artış olmadı. Hele de ilimizde bulunan basının bunu haberleştirmemesi ayrı bir handikap."