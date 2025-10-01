Çorum'da süt üreticilerinin en büyük destekçilerinden Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği merkeze bağlı Ahilyas köyünde süt toplama merkezi açtı.
Günlük 2 bin 870 üreticimizin sütünü 13 ilçede, 35 araç ve 60 personelle toplayan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, yıllık 48 bin ton süt topluyor.
8 farklı süt işleme tesisine süt satarak üyelerine gelir sağlayan birlik, köylerdeki süt toplama merkezlerinin sayısının da artırmaya devam ediyor.
Son olarak merkeze bağlı Ahilyas köyündeki süt toplama merkezini faaliyete geçirdi.
Muhabir: Çorum Hakimiyet