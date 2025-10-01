Çorum'da süt üreticilerinin en büyük destekçilerinden Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği merkeze bağlı Ahilyas köyünde süt toplama merkezi açtı.

Günlük 2 bin 870 üreticimizin sütünü 13 ilçede, 35 araç ve 60 personelle toplayan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, yıllık 48 bin ton süt topluyor.

8 farklı süt işleme tesisine süt satarak üyelerine gelir sağlayan birlik, köylerdeki süt toplama merkezlerinin sayısının da artırmaya devam ediyor.

Son olarak merkeze bağlı Ahilyas köyündeki süt toplama merkezini faaliyete geçirdi.