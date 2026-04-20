Çorum'un Osmancık ilçesinde Yazı Mahallesi'nde yapılacak kentsel dönüşüm için ihaleye çıkıldı.
Yazı Mahallesi'ndeki 98 binadan çıkacak hurda malzemeler karşılığında binaların yakımı sağlanacak.
Çorum Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yapılacak ihale 11 Mayıs'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı tarafından riskli alan ilan edilen mahalle yıllardır kentsel dönüşüm bekliyordu.
İhale tarihinin açıklanmasıyla birlikte mahalle sakinleri büyük sevinç yaşadı.
Muhabir: Fatih Battar