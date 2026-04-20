Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Sivas maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 'Play off'lara odaklanmalıyız' dedi

'Kazanma alışkanlığımıza geri döndüğümüz; sakatlıktan ve cezalı durumdan çıkan futbolcularımızın da dönüşüyle daha iyi bir oyun ortaya koyduğumuz rahat bir maç oldu' diyen Dere; "Ligin son iki haftasında, ilk dört sıradaki puan durumu ortadayken matematiksel olarak üst sıra şansımız dahi oluştu. Fakat play-off'u garantileyen takımımız hiçbir hesaba takılmadan son iki maçını da kazanıp Play-Off'lara odaklanmalı. Biz takımımıza, teknik ekibimize, yönetimimize ve camiamıza inanıyoruz. Süper Lig'i sonuna kadar hak ediyoruz. Pes etmeyeceğiz, hedefimize ulaşacağız İnşallah." ifadelerini kullandı



Dere ayrıca dünkü maçlar sonrası Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor'u da tebrik etti.