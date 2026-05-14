Savunma sanayiinde üretim ve istihdam alanındaki büyümesini sürdüren Sungurlu merkezli ARCA Savunma, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında düzenlenen ödül töreninde “Savunma Sanayi Alanında En Çok İstihdam Sağlayan Firma” ödülüne layık görüldü.

Ödül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem tarafından, şirket adına Genel Müdür Yardımcısı Enver Serhat Kilerci’ye takdim edildi.

Törende yapılan açıklamada, savunma sanayiindeki üretim kapasitesinin nitelikli insan kaynağıyla birlikte büyütülmeye devam edildiği vurgulanırken, elde edilen başarının çalışanların emeği ve paydaşların katkılarıyla mümkün olduğu ifade edildi.

ARCA Savunma yetkilileri, Türkiye’nin savunma sanayi vizyonuna katkı sunmaya ve istihdam oluşturmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.