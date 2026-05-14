Çorum İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kentte devam eden yağışlar nedeniyle oluşabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşın teyakkuz halinde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Çorum için kuvvetli sağanak yağış ve sel uyarısının ardından Özel İdare ekipleri tüm imkanları ile sahada.

Ekipler. 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Özel İdare'den yapılan açıklamada; "Saat ve mekan gözetmeksizin, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için, tüm imkan ve kabiliyetiyle çalışmalarına devam eden Çorum İl Özel İdaresi, yeterli personel ve araç parkıyla hizmetini sürdürmektedir." denildi