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Gençlik ve Spor Bakanlığının "Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kamu Spor Oyunları" kapsamında Çorum 'da düzenlenen Kurumlararası Voleybol Turnuvasında, Bayat Kaymakamlığı Erkek Voleybol Takımı'nın şampiyon olduğu bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bayat Kaymakamı Seher Söyler, şampiyon takımın oyuncularını kabul etti.

Söyler, ziyarette oyuncuları elde ettikleri başarıdan ötürü tebrik ederek, 19-22 Ekim'de Ordu'da düzenlenecek bölge finalinde başarı dileklerini iletti.

Sporcular daha sonra Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü'yü ziyaret ederek, takıma verdiği destekten ötürü teşekkür etti.