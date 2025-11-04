Çorum Genç İş İnsanları Derneği (Çorum GİAD) Akademi tarafından hayata geçirilen “Uygulamalı Kaynakçı Eğitimi” projesi, %100 başarı oranıyla tamamlandı.

Hitit Üniversitesi TTO A.Ş. işbirliği ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle gerçekleştirilen eğitim kapsamında 13 kursiyer, TIG, MIG/MAG, LASER ve Tahribatsız Muayene (NDT) alanlarında toplam 80 saatlik uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamladılar.

Eğitimini tamamlayan kursiyerler, istihdam edilmek üzere Çorum GİAD üyesi firmalara yönlendirildi. Proje ile birlikte hem sanayi işletmelerinin nitelikli personel ihtiyacına katkı sağlanması hem de gençlerin mesleki yetkinlik kazanarak istihdama dahil edilmesi hedeflendi.

Çorum GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Küçükbenli, programla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çorum’un kaynakçı problemini çözmeye kararlıyız. Sanayicilerimizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan nitelikli teknik personel yetiştirme konusunda sorumluluk alıyoruz. Gençlerimizi üretimin bir parçası haline getirmek istiyoruz. Çorum GİAD olarak önümüzdeki dönemde de nitelikli personel eğitimlerine büyük önem vereceğiz. Bu şehir, üreten gençleriyle büyüyecek.”

Küçükbenli ayrıca, desteklerinden dolayı OKA İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç’a, Hitit Üniversitesi TTO A.Ş. temsilcileri Özgür Özdilli, Bünyamin Çiçek ve Burcu Kabakdere’ye teşekkür ederken, sarf malzeme ve fiziki destekleriyle katkı sunan Benka Arıcılık, Kent Metal, F5 Makina, Özer Konteyner ve Yuva Makine firmalarına da şükranlarını iletti.

Burak Küçükbenli, Çorum GİAD Akademinin, önümüzdeki dönemde de üretim, istihdam ve nitelikli iş gücü odaklı projelerle gençlerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.