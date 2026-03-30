Çorum’un zengin mutfak kültürünü uluslararası alanda tanıtma hedefiyle yürütülen gastronomi çalışmaları, düzenlenen toplantıda detaylı şekilde ele alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre; UNESCO hedefiyle Çorum’un gastronomi çalışmaları masaya yatırıldığı belirtildi.

Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Belediye Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya, Gastronomi alanında çalışmalarda aktif olarak yer alan Belediye Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Salih Karslıoğlu ile Yusuf Süleyman Bölükbaş ve Gastronomi Uzmanı Adnan Şahin’in katılımıyla, kentin UNESCO gastronomi yolculuğu kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Valilik’ten yapılan açıklamada, “Gerçekleştirilen toplantıda, şimdiye kadar yapılan çalışmalar gözden geçirilirken, önümüzdeki sürece dair yol haritası da belirlendi. Kurumlarımız arasındaki güçlü iş birliğinin altı çizilirken, bu birlikteliğin daha da güçlenerek istişare odaklı toplantılarla sürdürüleceği ifade edildi.

Şehrimizin gastronomi alanındaki potansiyelini uluslararası platformda daha görünür kılmak adına kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.” denildi.