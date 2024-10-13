Çorum Oto Sanayicileri Derneği (ÇOSAD), dernek üyeleri ile sanayi esnafı arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek adına düzenlediği organizasyonlarına aralıksız devam ediyor.

ÇOSAD, bu kez Dernek Başkanı Eyyüp Pehlivan’ın önderliği ve Murat Gökmen’in ev sahipliğinde Altın Kepçe Lokantası’nda dernek üyeleri ile sanayi esnafını buluşturdu.

Kahvaltı programına ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan’ın yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altıkardeş, Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, HGYD Başkanı Birkan Demirci, dernek yöneticileri ile çok sayıda sanayi esnafı katıldı.

Kahvaltının ardından kısa bir konuşma yapan Dernek Başkanı Eyyüp Pehlivan, bu güzel ortamda kendilerinin buluşmasına vesile olan Murat Gökmen’e teşekkür ederek, ÇOSAD olarak önümüzdeki günlerde farklı organizasyonlara imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

Murat Gökmen de, kahvaltı davetine katılan tüm dernek üyeleri ve sanayi esnafına teşekkür ederek, Çorum Sanayi Sitesi esnafının her zaman yanında ve destekçisi olacağını kaydetti.