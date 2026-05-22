Sungurlu merkezli ARCA Savunma, EFES Tatbikatı 2026 kapsamında açtığı stantla savunma sanayiindeki ürün ve çalışmalarını tanıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatbikat alanındaki ziyaretleri kapsamında ARCA Savunma standını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Rodoplu ve Genel Müdürü İlknur Dutak Pamir tarafından karşılandı.

Ziyarette şirketin faaliyetleri ve savunma sanayi alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verildi. Ayrıca kurum adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdim edildi.

ARCA Savunma’dan yapılan açıklamada, Türkiye’nin savunma sanayiindeki gücüne katkı sunma hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, EFES Tatbikatı 2026’da yer almaktan gurur duyulduğu ifade edildi.

Tatbikat kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de ARCA Savunma standını ziyaret etti. Şirket yetkilileri, ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Öte yandan ARCA Savunma tarafından üretilen mühimmatların tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanıldığı belirtilirken, “Ülkemizin savunma gücüne katkı sunmaya devam ediyoruz. EFES Tatbikatı 2026’nın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerine yer verdi.