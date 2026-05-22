CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal edilip Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevi devralmasına CHP İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var tepki gösterdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Söz konusu davanın kabulüne karar veren Daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetti.

KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFINI KALDIRDILAR

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararı ile göreve geri dönmeyi kabul etmesi sonrasında yoğun tepkiyle karşılandı. CHP İskilip İlçe Teşkilatı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına beyaz kağıt örttü.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan CHP İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, Özgür Özel'in sonuna kadar yanında olduklarını söyledi.

CHP'nin teslim edilemeyeceğini belirten Var, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını kaldırdıklarını ifade etti.