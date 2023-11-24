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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilere verilen 5 bin TL hesaplarına yatırıldı. Çalışan emeklilere yönelik çalışma tamamlanarak onların da hesaplarına 5 bin TL yatırılacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda Emeklilerle ilgili şu müjdeyi verdi:

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE MÜJDESİ

"Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla 5 bin lira ilave ödeme kararı almıştık. Meclis onayından geçti ve çalışmayan emeklimizin hesabına ödemeler yatırıldı. Emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu.

Kabine toplantımızda bakanlarımıza talimatı verdim. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. Gerekli kanun teklifini önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız. 4 milyon 689 emeklimizin de ödemeden faydalanmasını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına ödeme gerçekleştirmiş olacağız."