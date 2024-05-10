Kahramanmaraş'ta bağ evinde yaşamını sürdüren 67 yaşındaki Mustafa Uludağ, bağ evinin bahçesindeki ağaçların bakım ve onarımı, kazma ve çapa işlerinde çalıştıracak kimse bulamadığını anlattı. Uludağ, günlük ortalama bin ile bin 500 TL arasında yevmiye ile işçi bulamamaktan yakındı.

Bahçede kendisinin çalıştığını söyleyen Uludağ, “Bana bağ evlerinde tımar, ilaçlama, budama gibi işlerde çalıştıracak adam bulamıyoruz diyorlar. Ben yetiştirdiğim kadar yapıyorum. Bin lira-bin 500 yüz lira para veriyoruz ama bulamıyoruz.

DEPREMDEN SONRA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Eskiden Kahramanmaraş’ta belirli yerlerde insan topluluğu vardı, oradan alır getirirdik. 10 yıl önce bu vardı ama deprem oldu, depremden sonra çalıştıracak adam bulamıyoruz. Benim 5 dönüm bahçem var. Bu bahçede kiraz var ve toplayacak adam bulamıyoruz”

dedi.

Herkesin kolay iş bulma telaşında olduğunu söyleyen Uludağ, “Benim yaşım 60’ı geçti, ben bundan sonra elimde kazma ile nasıl çalışacağım. Bu arazilerin çoğu bakımsızlıktan kuruyor, traktörler ile sürülecek yerler de değil. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Depremden sonra inşaat sektöründe patlama oldu, oralarda daha çok para aldıklarını öğrendim” diye konuştu. Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haberler>Gündem>Filmleri Aratmayacak Operasyon! Almanya'da Aranan Türk, Polonya'dan Çıktı Filmleri aratmayacak operasyon! Almanya'da aranan Türk, Polonya'dan çıktı Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Mayıs 2024 21:08 - Güncelleme: 9 Mayıs 2024 21:10

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

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Almanya’da cinayet şüphelisi olarak aranan Türk vatandaşı, Polonya’da Katowice-Antalya seferini yapmaya hazırlanan tarifeli uçakta polis tarafından yakalandı.

Polonya'nın güneyinde bulunan Katowice Havaalanı filmleri aratmayacak bir operasyona sahne oldu. Almanya’nın başkenti Berlin’de dün gece tartıştığı kişiyi birçok yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Mehmet A. (37) isimli Türk vatandaşı, gece Polonya'ya kaçtı.

Sabah saatlerinde Türkiye'ye gelmek üzere Katowice-Antalya seferini yapmaya hazırlanan tarifeli uçağa bilet alan şüpheli, hakkında arama kararı bulunmamasının ardından sorunsuz şekilde uçağa binmeyi başardı. Almanya tarafından telefonla aranan Polonya Sınır Koruma’ya, Mehmet A.'nın cinayet şüphesiyle arandığı ve hakkında Avrupa tutuklama emri çıkarıldığını bildirildi.

Polonya Sınır Koruma ekipleri, kalkış yapmak için hazırlanan uçağı durdurarak uçakta bulunan Mehmet A.'yı yakaladı. Savcılıktaki işlemleri süren şüphelinin önümüzdeki saatlerde Almanya'ya iade edilmesi bekleniyor.