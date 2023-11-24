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Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Kitap Kültür Günleri düzenlenen törenle başladı.

Bu yıl 100 yayınevi ve 100 yazarın katılımıyla gerçekleştirilen Kitap Fuarı’nın açılışına Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Çorum Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Yazar Yusuf Kaplan, akademisyenler, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kitabın ve kalemin önemine dikkat çekerek; “Ülkeler ancak eser bırakarak kalıcı olabilir. Bir Türk ata binerse Alparslan olur, Yavuz olur, Fatih olur, Kanuni olur, Abdülhamidhan olur, attan inerse Yunus olur, Mevlana olur, Hacı Bektaşi Veli olur. Bize bir taraftan Fatihler lazım, Yavuzlar lazım, Kanuniler, Abdülhamit hanlar lazım ama öbür taraftan bize Yunuslar, Hacı Bektaşi Veliler lazım. Eğer bunları buluşturamazsak eğer bu seyri fetihten sonra kalıcı vatana dönüştürmek için bu toprakları ilimle irfanla hikmetle mayalamazsak, bu toprakların vatan olarak devam edebilmesi mümkün değil.” dedi.

Geçen yıl 100’e yakın yayınevi ve 100’e yakın yazar ve otobüs otobüs taşıdıkları binlerce öğrenciyle 100 binin üzerinde katılımla rekor kırdıklarını anlatan Aşgın, “Muazzam bir kitap fuarı yaptık ama her geçen yıl biraz daha büyük, her geçen yıl biraz daha organize fuarımızı geçekleştiriyoruz. Bu yıl ki hedefimiz yine tüm ilçelerden, mümkünse köylerden tüm çocukları kitabın kokusuyla, alimin kalemiyle, şairin sözüyle buluşturmak. İnşallah bunu başaracağız ve bu yıl 150 bin gencimizi buraya getireceğiz, kitapla buluşturacağız.” ifadelerini kullandı

Aşgın fuar kapsamında ayrıca 22 bin öğrenciye 50’şer liralık kupon vereceklerini ve öğrencilerin kitap almalarına yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarı gezerek öğrencilerle sohbet etti.