Ensonhaber YouTube kanalı, gündeme ilişkin önemli başlıkları özel konuklarıyla birlikte ele almaya devam ediyor.

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara moderatörlüğünde gerçekleşen Son Durum programının bu haftaki konuğu ise, AK Parti Genel sekreteri Eyyüp Kadir İnan oldu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan İnan, Çağlar Cilara'nın sorularına da cevap verdi.

CHP'li belediyelere gerçekleşen peş peşe yolsuzluk operasyonları sonrası seçmenin CHP'ye karşı tutumunun değişip değişmediğini sorusuna İnan, sahadaki çalışmalar sonucu partilerin son oy oranlarıyla cevap vererek şu ifadeleri kullandı:

"AK PARTİ'NİN OYU İLE CUMHURBAŞKANIMIZIN OYU AYNI DEĞİL"

Biz hem anketlerle hem de kendimizi sokakta teyit eden en güçlü siyasi hareketiz...2018 itibarıyla yeni bir hükümet sistemine geçtik. Orada Cumhurbaşkanı seçimi ayrı parti seçimleri ayrı diyerek vatandaşımızın demokratik tercihini güçlendirecek, güzel bir uygulamaya geçildi.



Tabii bazı araştırma şirketleri şunu yapıyor; AK Parti'nin oyu açıklandığında sanki Cumhurbaşkanımızın başkanlık oyuymuş gibi yanlış bir kamuoyunda lanse edildiğini görüyoruz. Biz buna itiraz ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın aldığı yoğun teveccüh ayrıdır, partimizin desteği ayrıdır.