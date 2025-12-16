Ensonhaber YouTube kanalı, gündeme ilişkin önemli başlıkları özel konuklarıyla birlikte ele almaya devam ediyor.
Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara moderatörlüğünde gerçekleşen Son Durum programının bu haftaki konuğu ise, AK Parti Genel sekreteri Eyyüp Kadir İnan oldu.
Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan İnan, Çağlar Cilara'nın sorularına da cevap verdi.
CHP'li belediyelere gerçekleşen peş peşe yolsuzluk operasyonları sonrası seçmenin CHP'ye karşı tutumunun değişip değişmediğini sorusuna İnan, sahadaki çalışmalar sonucu partilerin son oy oranlarıyla cevap vererek şu ifadeleri kullandı:
"AK PARTİ'NİN OYU İLE CUMHURBAŞKANIMIZIN OYU AYNI DEĞİL"
Biz hem anketlerle hem de kendimizi sokakta teyit eden en güçlü siyasi hareketiz...2018 itibarıyla yeni bir hükümet sistemine geçtik. Orada Cumhurbaşkanı seçimi ayrı parti seçimleri ayrı diyerek vatandaşımızın demokratik tercihini güçlendirecek, güzel bir uygulamaya geçildi.
Tabii bazı araştırma şirketleri şunu yapıyor; AK Parti'nin oyu açıklandığında sanki Cumhurbaşkanımızın başkanlık oyuymuş gibi yanlış bir kamuoyunda lanse edildiğini görüyoruz. Biz buna itiraz ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın aldığı yoğun teveccüh ayrıdır, partimizin desteği ayrıdır.
"ERDOĞAN'IN YÜZDE 52, AK PARTİ'NİN YÜZDE 35 OYU VAR"
Cumhurbaşkanımızın 2023'te aldığı oyun üzerine koyup güçlenerek milletimizden daha güçlü teveccüh almaya devam etmektedir. Yüzde 52'lere varan güçlü bir teveccüh vardır. Biz AK Parti olarak yüzde 35'lere dayandık. Vatandaşımızla istikrarlı güvene dayalı o 25 senelik güçlü bağı da tescilleyerek yolumuza devam ediyoruz.
"CHP'NİN OYU YÜZDE 27'LERE DÜŞTÜ"
CHP'nin oyları yüzde 27'lere düştü. Bu gidişle de yüzde 25'lere eskisi gibi hapsolmaya devam edecek. Bunun iki sebebi var; birincisi yolsuzluk iddialarına asla kamuoyunda ciddi bir şekilde açıklık getiremediler.
Öte yandan CHP, 31 Mart 2024 seçimlerinde netice aldı. Aldıkları yerlerde yerel yönetim olarak performansları çok düşük kaldı. Şehirleri kronik sorunlara tekrar boğdular. Vatandaşımız bundan olumsuz olarak etkilenip tepkiler gösterdi.