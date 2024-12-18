Liseli Gençler Dart Osmancık İlçe birinciliğinde il birinciliğinde erkeklerde dört okulun mücadelesi sonunda ilk iki sırayı alan Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çorum’da yapılacak il birinciliğine katılmaya hak kazandı.

Bayanlarda katılımın olmadığı ilçe birinciliğinde dört okulun mücadelesi sonunda Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi Dursun Onur Akkuş, Ünal Enes Dölcü, Efehan Yalçın ve Göktuğ Güler’den oluşan kadrosu ile üç maçınıda kazanarak birinci oldu.

Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hamza Mert Bozdemir, Berat Yeğen, Onur Atagün ve Yusuf Utku Özata’lı kadrosu ile iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile ikinci oldu.

Osmanık Anadolu İmam Hatip Lisesi ise Emir Can Gözübüyük, Metehan Lafcı, Hidayet Saygılı, Enes Yılmaz’lı kadrosu ile üçüncü oldu.

Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Umut Can Çıtak, Akif Yiğit Zeytin, Hamza Demir ve Yunus Emre Yedekçi’li kadrosu ile dördüncü oldu.