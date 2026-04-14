Okul Sporları Yıldızlar floor curling bölge birinciliği Çorum Yeni Spor Salonunda tamamlandı. Dört gün süren müsabakalar sonunda Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazanan okullar belli oldu. 9-12 Nisan tarihleri arasında yapılan ve 159 sporcunun mücadele ettiği bölge birinciliğinde yıldız kızlarda Zonguldak Gökçebey Ortaokulu birinci olurken Afyankarahisar Kusura Şehit Mustafa Şimşek Ortaokulu ikinci Sakarya Osmangazi ortaokulu üçüncü Bolu Mudurnu Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Yıldız erkeklerde ise Samsun Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulu birinci Sakarya Osmangazi Ortaokulu ikinci Konya Şerife Mevlüt Harmankaya Ortaokulu üçüncü Bartın Mustafa Kemal Ortaokulu dördüncü oldu. Yıldız kızlarda ise Sakarya Osmangazi Ortaokulu birinci olurken Bartın Hendekyanı Ortaokulu ikinci Kırıkkale Şehit Piyada onbaşı Murat Sıtkı Ortaokulu üçüncü Zorguldak Karşıyaka 100. Yıl Ortaokulu dördüncü oldu.