Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesine (OSB) Ahlatcı Holding tarafından kurulan Gold Force Barut Fabrikasının son derece yerinde ve stratejik bir yatırım olduğunu söyledi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, Gold Force Barut Fabrikasını ziyaret ederek, Genel Müdür Mehmet Tök’ten fabrika hakkında bilgi aldı.

Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, “Türkiye’nin en büyük barut fabrikası Çorum’da açılıyor. Bölgemizin ateş çemberine döndüğü bugünlerde son derece yerinde ve stratejik bir yatırım. Tasarımından tüm bileşenlerine kadar yerli ve milli imkanlarla kurulan tesiste üretim başladı. Ziyaret ettik, yöneticiler tarafından bilgilendirildik. Gurur duyduk, emeği geçenleri kutluyorum.” dedi.