19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Genlik Hftası Dart turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu.

Atatürk Spor Salonunda yapılan turnuvada beş kategoride yapılan müsabakalar sonunda dereceye girenler şöyle:

Genç Kızlarda İrem Berra Biçer birinci Selin Çakır ikinci Nur Banu Aydın üçüncü Buğlem Cobru ise üçüncü oldu. Genç erkeklerde İzzet Yasin Kula birinci Semih Mete Budak ikinci Çaıan Kuzoluk üçüncü Nurullah Ünal dördüncü oldu.

Yıldız Kızlarda birinci Yağmur Ocat ikinci Eylül Rana Çeltek ikinci. Yıldız erkeklerde ise Kemal Çorumlu birinci Ahmet Han Sağır ikinci İshak Kerim Özelgen üçüncü İbrahim Ege Kaya ise dördüncü oldu. Büyük kızlarda Aleyna Top birinci Sinem Atan ikinci İrel Özgül üçüncü oldu. Büyük erkeklerde Ege Özceylan birinci Ali Tuğra Çadır ikinci Eren Hüseyin Keskin üçüncü oldu. Özel Sporcularda Halit Yasin Aktaş birinci Görkem Atan ise ikincilik ödülünün sahibi oldu.