Trendyol 1. Lig Play-Off finalinde Konya’da tarihi bir maça çıkmaya hazırlanan Arca Çorum FK’da heyecan her geçen saat artarken, Çorum spor basınının önde gelen isimlerinden anlamlı bir teşekkür mesajı geldi.

Yıllardır yaptıkları haberler, köşe yazıları ve saha takipleriyle Çorum sporuna yön veren spor basınının önemli isimleri Halil Öztürk, Hüseyin Aşkın, Ahmet Kaya, Rıfat Kara, Ali Atan ve birçok spor adamı, 60 yıllık Süper Lig özleminin sona ermesi adına verilen büyük mücadele nedeniyle kulüp yönetimine teşekkür etti.

“BU BAŞARI ŞEHRİN ORTAK MÜCADELESİ”

Spor basınının önde gelen temsilcileri yaptıkları ortak değerlendirmede, sezon boyunca büyük fedakârlık ortaya koyan başta kulüp sahibi Savaş Balçık olmak üzere, Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu ve yönetim kurulunun önemli bir birliktelik örneği sergilediğini ifade etti.

Çorum FK’nın bugünlere gelmesinde sadece saha içindeki başarının değil, şehirde oluşan güçlü kenetlenmenin de büyük pay sahibi olduğuna dikkat çekildi.

BAŞKAN AŞGIN VE İLÇE BELEDİYELERİNE ÖZEL TEŞEKKÜR

Konya’da oynanacak final müsabakası öncesi taraftarların ulaşımı konusunda büyük destek sağlayan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a da ayrıca teşekkür eden spor basını temsilcileri, ilçe belediye başkanlarının katkılarının da unutulmadığını belirtti.

Özellikle ulaşım organizasyonunda kulübün yükünü büyük ölçüde üstlenen belediyelerin, şehirde oluşan birlik havasına önemli katkı sunduğu vurgulandı.

“BİLETLERİN TÜKENMESİ İNANMIŞLIĞIN GÖSTERGESİ”

Final karşılaşması için satışa çıkan biletlerin tükenme noktasına gelmesini de değerlendiren spor yazarları ve gazeteciler, bunun Çorum halkının takıma olan inancını açık şekilde ortaya koyduğunu belirtti.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İnşallah Konya’da gülen taraf biz oluruz. Bu şehir her yönüyle Süper Lig’e çok yakışacaktır. Buna sadece biz değil, tüm ülkenin inandığını gözlemliyoruz.”