Yine sen geldin de aklıma nemlendi gözlerim /

Sinema şeridi gibi geçti önümden, çektiklerin / Dünde, bugünde hayatın yükü üzerinde / Rabbim, hayır duanı almak nasip etsin / Şu fani ömrünün son deminde, anne

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Gençler kıymasın canına / Ulaşsınlar ömrün sonuna / Engel olan varsa umutlara / Vebali yeter de artar ona / Aman ha!

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Kürsülerden konuşmak işin kolayı / Esas mevzu, yaşamaktır anlattığın olayı

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Anne baba, kimine nimet kimine külfet / Aradaki farkı, edebilirsen sen fark et

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Hayalin hep karşımda / Ne zaman canım sıkılsa / Sen hep yanımdasın baba / Hasretim attığın o fırçalara / Çünkü hiçbir baba evlada / Fırça atmaz boşu boşuna / Atıyorsa olamamıştır baba / Ah şimdi olsaydın yanımda / Dertleşseydik seninle biraz / Anam yanımızda olmadığında / Bazen babalar evladıyla dertleşir / Anasının yanında olmadığında

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Bilmiyorum kim demiş, / Müşterisiz meta zayi imiş / Müşteri olmazsa da yakında / Allah'tan çıktı sosyal medya / Ulaşıyor yazar, 80 ilde okura / Daha ötesi, Fransa, Almanya / Kısacası Dünya avucumuzda / Öğreniyoruz gelen mesajlarla / Teşekkürler………..Uzaklara

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Kimi kolunu, kimi bacağını kırar / Kimi de gelir narin kalbini kırar / Kol bacak zamanla düzelir, belki / Ya kırık kalp, bir ömür seninle sanki

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Her günümüz isyan, her günümüz günah / Hep başa dönüyoruz, tövbeleri bozarak / Sen öyle güç kuvvet ver ki, yüce rabbim / Tövbelerimiz bozulmadan kalsın daim

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Bırak dök için mısralara / Aldırış etme boş uyarılara / Gerçi döksen ne çıkacak ki, / Bakarken okuyamayanlara

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Yarına dair fikir sorma bana / Ben artık günübirlik yaşıyorum / Anıları doldurmuşum heybeye / Arada bir yazıya taşıyorum

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Dedim: Bir maziye baktım bir de atiye / Ağlamak geldi içimden, bilmem ki niye / Dedi: Hızla giderken kavuşacağın yere / Nasıl ağlamaz ki insan, bile bile

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Yolda yürürken yorum yapma / Henüz yolun sonu gelmedi / Bak nice yorum yapanlar / Maalesef sonunu getiremedi

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Bayram sabahı oturuyordum balkonda / Seni aradı gözlerim, buğulu camların arkasında / Bilmiyorum sende aynı şeyleri hissettin mi? / Şimdi olsan da çok uzaklarda

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Ömrün yedeği yoktur / Malını yiyemeden giden çoktur / Ayakların taşırken, ellerin tutarken / Çıkın yollara, katılın turlara / Biraz da hazırlık olsun yarınlara / Paranızı verin kısmadan muhtaçlara

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Gönül dar ise dünya geniş olsa neye yarar /

Gönül geniş ise dünya dar olsa etmez zarar / O da kilitler kapıyı, kendi kendine oynar /

Oynamak istersen gel sana da yer var

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Kalp kırık, umutlar öksüz / Tükendi kelam, söz/süz.