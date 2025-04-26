Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ilçe ziyaretlerini İskilip ile sürdürdü.

Demirkıran beraberinde Şube Müdürü Hüseyin Şahin, İskilip Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şevket Akkocaoğlu ve İskilip Öğrenci Yurdu Müdürü Fatma Kök ile birlikte İskilip Belediye Kaymakamı Ramazan Bolat ve Başkanı İsmail Çizikci’yi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Kaymakam Ramazan Bolat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci yaptıkları görüşmelerde ilçede spora ve gençliğe dair projeler hakkında istişarelerde bulundular.

Ziyaret sonunda İl Müdürü Demirkıran, Kaymakam ve Belediye Başkanına milli takım tişörtü hediye etti.