Demokrat Parti Belediye Başkan Adayı Murat Teryaki ve Belediye Meclisi Üyesi Adayı Ahmet Damar seçim beyannamesini açıkladılar.

Çorum'da sosyal belediyeciliğe önem verileceğini belirten Murat Teryaki ve Ahmet Damar,

“60 yaş üstü emeklilerde sadece taban emekli maaşı olan başka geliri olmayan emeklilerimize ismine Çorum 19 kartı verilecek içine de 5000 TL yüklenecek dilediği gibi harcama yapacak. 5 yıl boyunca enflasyon şartlarına göre artırım yapılacak. 65 yaş üstü yaşlılarımıza ulaşım ücretsiz olacak. Çorumlu ekonomik durumları iyi olmayan üniversite öğrencilerine burs verilecek. Çorumdaki üniversite öğrencilerine ucuz yemek verilecek. Toplu taşımada yurt giriş saatine göre sefer sayılarında ayarlama yapılacak. Çorum halkı belediyede Demokrat Partiye görev verirse ilk 3 ay su parasıalınmayacak daha sonrada su fiyatları %50 ucuzlatılacak. Kimsesiz sokakta kalan insanlarımıza barınma hizmeti verilecek. Dar gelirli, hiç gayrimenkulü ve toprağı olmayan ailelere bedava arsa tahsisi yapılacak. Ev yapılması şartıyla belediyede söz Çorum halkının olacak siyasetin değil. Her mahallenin nüfus oranına göre belediye hizmetleri için mahalle örgütleri kurulacak. Her ay bir mahallede mahalle halk günü yapılacak. Tanzim satış mağazaları kurulacak halkın alım gücü artırılacak. Üstü açık semt pazarı kalmayacak. Pazarlarda müşteriye alacağı ürünü seçme uygulamasıgetirilecek. Hayvan pazarı güvenliği artırılacak, giriş saatleri daha erken saatlere alınacak ve ücretlendirme tarifeleri yeniden ayarlanacak. Çorum'un parası Çorum halkına harcanacak. İhale yapılacak işler öncelikle Çorum firmaları tercih edilecek.

Belediye park bahçe işlerinde ihale yapmayacak. Belediye personeli ve iş makinalarıyla yapılacak. Belediye sosyal tesisleri parklar ve çay bahçeleri kiraya verilmeyip belediyemiz tarafından halkımıza maliyetine hizmet verilecek. Bu sayede istihdamda artırılacak. Çorumda oto park problemi kesin çözüme kavuşturulacak. Çorum turizm kenti haline getirilecek. Uluslararası Hitit Festivali daha kapsamlı hale getirilecek ve İlimiz festival sırasında eğlence merkezine dönüştürülecek. Çorum adına yakışır bir kültür ve eğitim merkezine kavuşturulacak. Kadınlara yönelik el sanatları atölyeleri kurulacak ve buralarda üretilen el emeği göznuru faaliyetlerin pazarlaması belediyece yapılıp kursiyerlere gelir elde edilecek.

20-28 yaş arası gençlerin kendi işini kurması desteklenecek ve iş yeri açma ruhsat parası alınmayacak ve meslek dalında eğitim verilecek. Belediyede kadın çalışanı istihdamı artırılacak. Kır düğün salonları yapılacak ve düğün yapan ailelere servis imkanı sağlanacak. Çorum Barajına alkolsüz balık restoranı kurulacak Çorum halkı ailesiyle rahatlıkla gidip balığını yiyebilecek. Köylü pazarları açılacak perakende satış imkanı sağlanacak hem üretici kazanacak hemde vatandaşımız ucuz meyve, sebze ve süt ürünleri yiyecek” dediler.

Murat Teryaki ve Ahmet Damar, seçim beyannamesinde yer alan diğer konular hakkında ise şu bilgileri verdiler:

ALTYAPI

Altyapı çalışmaları günü kurtarma olarak yapılmayacak en az bir sonraki 50 yıl üzeri planlaması yapılacak. Her altı ayda kaldırımla değiştirilmeyecek. Kanalizasyon çalışmaları batı ülkelerindeki gibi arıza noktasından yapılacak. Yeni imara açılan alanlarda alt yapı çalışmaları kanal ve tünel usulü üzerinden yapılacak ve arıza bozulma durumunda kazı yapılmayacak teknik servis girişten girecek ve tamirini yapıp çıkacak. Kanalizasyon arıtma sistemlerini kuracağız ve arıtmadan çıkan posasını çiftçilerimize gübre olarak dağıtacağız. Tavuk çiftliklerinin kokularını gidermek için paket arıtmalarında yardımcı olacağız. Çorumu kokudan kurtaracağız.

ULAŞIM

Çorum tramvaya kavuşturulacak. Çorum Valiliğinden Erol Olçok Araştırma Hastanesi ününe kadar tramvay sistemi kurulacak. Çorum'da toplu taşıma devrimi yapılacak. Belediye Halk Otobüslerinin, mahalle ana arterlerinin üzerinden girmediği sokak kalmayacak. Tramvaydaki yolcu yoluna devam etmek istiyorsa ek ücret alınmadan yoluna devam etmek için duraklar oluşturulacak. Pazartesi Pazarı kavşağı ve Tuzcular Kavşağına Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılarak battı-çıktı ve yan yollar yapılacak. Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda üst geçitler yapılacak ve alternatif yollar açılacak. Çorumda trafik sorunu kalmayacak.

SOKAK HAYVANLARI

İlimizdeki sokak hayvanları kısırlaştırılacak ve şehir dışında yeni bir barınak inşa edilecektir. Belediye ve şehirde faaliyet gösteren firma ve kurumlardan artan yemekler alınacak ve barınaktaki hayvanlara verilecek ve böylelikle israfa da önlenmiş olacak. Barınak halka açık olup günün belli saatinde gidiş-dönüş olmak üzere ulaşım hizmeti verilecek vatandaşa hayvan sevgisi aşılanacak. Sokak dostlarının aşılamaları takip edilecek. Halkımıza onları evinde hafta sonları misafir edinmeleri sağlanacak. Evlerinde hayvan besleyen vatandaşlarımıza işlerinden ve tatile giderken bakacak kimsesi olmayan halkımıza hayvan otel hizmeti verilecek.

İMAR

Yağmur suyu drenajını, altyapı kararlarını ve politikalarını yönlendiren entegre bilgi sistemleri ile yeşil altyapı planlaması yapılacak. Çorum’un bütün çevresini 250-500 metrekare arsa imara açıp her vatandaşın ihtiyacını karşılayacak şekilde arsa üreteceğiz. Çorum’da imarı hamur yapılmış arsaları birer dönüme çekip hissedarlarını azaltıp yıllardır kangren olmuş, mağdur olmuş halkımızın problemleri çözüme kavuşturacağız. Aynı cadde ve yol üzerinde bir tarafa 10 kat bir tarafa da 1 kat verilen yerlerde imar adaletsizliğini ortadan kaldıracağız. Çimento Fabrikasının yeri toplu konut olarak imarı değiştirilecek ve düşük gelirli ailelere konut tahsisi yapılacak.

SPOR

Her semte spor tesisleri artırılacak gençler spora teşvik edilecek Çorum spor kenti haline getirilecek. Çorum'daki amatör spor kulüplerine belediye olarak yardımlar artırılacak spor kulüplerimizin devamı sağlanacak. Ata sporumuz olan güreş ve atlı sporlara destek verip etkinlikleri artırılacak. Çorum FK’ya belediye olarak tam destek verilecek.

TARIM

Çorum'da, belediye olarak organik tarıma, seracılığa ve arıcılığa kısmi hibe yoluyla destek verilecek. Her zaman çiftçi ve esnafın yanında yer alacağız. Yukarda açıkladığımız ve günün ve geleceğin şartlarına göre ilave olacak hizmetlerimizle Çorum ve Çorum halkını Hz. Ömer adaleti ile yöneteceğimizi, komşumuz açken bizim tok yatmayacağımızı taahhüt ediyoruz.”