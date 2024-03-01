İş seyahati nedeniyle gittiği Kıbrıs’ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden işadamı Barış Solmaz (45), bugün dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Evli ve 1 çocuk babası Barış Solmaz, Alis ve As Kültür Düğün Salonları sahibiydi.
Genç işadamı bugün Cuma namazına müteakip Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezarlık'ta toprağa verildi.
Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, çok sayıda vatandaş katıldı.
Editör: Fatih Battar