Deneyim Koleji Anadolu Lisesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni coşkuyla yapıldı.Törene, Okul Müdürü Mustafa Üzel, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Mustafa Üzel törende yaptığı açış konuşmasında öğrencilere başarılar dileyerek, hayatta her zaman azim ve kararlılıkla ilerlemeleri gerektiğini vurguladı. Öğrencilere başarılar dileyen Üzel, hayatlarında yeni bir sayfa açmalarını diledi.

Törende öğrencilere mezuniyet belgeleri de verildi.

Okul birincisi, Hasan Üzel, kendilerine katkılarından dolayı öğretmen ve velilere teşekkür etti. Mezun öğrenci Esin Kaya ise öğretmen ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Tören öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.