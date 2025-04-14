Türkiye, yüzyıllardır depremlerle sınanan bir coğrafyada yer alıyor.

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı gibi aktif fay hatlarıyla sismik açıdan hareketli bir bölgede yer alan ülkemizde, birçok büyük deprem yaşandı.

1939 yılında Erzincan'da, 1999 yılında Kocaeli Gölcük'te ve ve 1999 yılında Düzce ilinde yaşanan felaketler, binlerce can kaybına ve büyük maddi hasarlara yol açtı.

BİNLERCE CANIMIZI YİTİRDİK

En son 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen felaket ise hafızalara kazındı.

Bu acı tablo, bir kez daha depreme karşı hazırlıklı olmanın ne kadar hayati olduğunu gösterdi.

DEPREM RİSKİNİN EN AZ OLDUĞU ŞEHİRLER

AFAD, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı baz alarak yaptığı çalışmalar sonucunda deprem riskinin en düşük olduğu şehirleri kamuoyuyla paylaştı.

AFAD tarafından açıklanan deprem riski en az olan şehirler şunlar:

Aksaray

Niğde

Karaman

Nevşehir

Yozgat

Kırıkkale

Kırşehir

Ankara

Bartın

Zonguldak

Sinop

Giresun

Trabzon

Mardin

Antalya

Artvin