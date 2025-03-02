Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Yıldırımtepe Mahallesi'nde yer alan bir markette yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Mahallede esnaflık yapan Velid Bedir, marketine Ramazan ayının başlamasından 1 gün önce gelen bir kişinin veresiye defterini kapatmak istediğini söylediğini aktardı.

VERESİYE DEFTERİNİ KAPATIP KAYIPLARA KARIŞTI

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen hayırseverin talebi üzerine veresiye defterindeki yaklaşık 400 vatandaşın borcunu hesaplayan Bedir, 1 milyon 600 bin TL'lik borç çıkardı. Gizemli hayırsever vatandaşların borcunun tamamını ödeyerek kayıplara karıştı.

PANKARTI GÖREN VATANDAŞLAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Esnaf Bedir, borçların ödendiğini iş yerine astığı pankartla vatandaşlara duyurdu. Yaşadığı karşısında şaşırdığını ifade eden Bedir, borcu ödenen vatandaşlar içerisinde gözyaşlarına hakim olamayanlar olduğunu söyledi.

"İLK BAŞTA ŞAKA YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜM"

10 yıldan beri hep bu anı beklediğini ifade eden Velid Bedir, "Genelde dışarıdan duyarız böyle hayırseverler var ama her zaman keşke bizim dükkana gelseydi diye hep düşünürdüm. Dün de böyle bir adam geldi ve dedi çıkar defteri ne kadar borç varsa hepsini ödeyeceğim. Birden gelince ben ilk başta şaka yaptığını düşündüm. 'Veresiye defterinde kaç kişinin borcu varsa hepsini ödeyeceğim' dedi ve biz de 'Allah razı olsun' dedik. Defterdeki borçları tek tek hesapladık, yaklaşık 400 kişiden 1 milyon 600 bin TL'ye yakın borç çıktı ve ödedi. Tüm mahallenin yıllardan beri yazdırdığı borçları vardı. Mahallemiz büyük bir mahalle ve adamın hiç böyle 1 milyon 600 bin TL ödeyeceği düşünmedim, genelde gelirler 20- 30 bin TL falan öderler diye düşünüyordum" dedi.

"İYİ Kİ GELDİ, ALLAH RAZI OLSUN"

İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığını dile getiren Bedir, "İyi ki geldi, Allah razı olsun çok sevindik ve sonradan pankart astık. Mahalle halkının sonradan haberi oldu ve gelen giden arıyor. Borcu ödenen vatandaşlardan sevinçten ağlayanlar oluyor. İnsanlar akrabalarını arayarak birbirine haber veriyorlar. Ben hayatımda ilk defa bir insanın böyle kalpten gerçekten dua ettiğini gördüm. 1 milyon 600 bin TL zaten benim alacağım paraydı, asıl önemli olan vatandaş için çok çok hayırlı oldu. Ramazan fitresi çıkarması lazım çıkardı. Gizemli hayırsever sağlam bir iş adamıydı galiba ondan dolayı dokunmamış diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.