1. Amatör Küme’de şampiyonluğun iki adayı Ulukavakspor ile Gülabibeyspor arasındaki maçı il hakemi Mustafa Özdemir yönetecek.

İl Hakem Komitesi hafta sonunda oynanacak amatör futbolda haftanın hakemlerini açıkladı. Buna göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 14 Ligi: Mecitözü Gençlerbirliği- Mavi Ay Gençlikspor: Fatih Koçak. Vefaspor- İskilipspor: Batuhan Gelgeç. Mimar Sinanspor- Gençlerbirliği: Batuhan Gelgeç. Osmancık Belediyespor- Osmancık Kandiberspor: Ömer Bingöl. Kargıgücüspor- HE Kültürspor: Batuhan Gelgeç. 1907 Gençlikspor- Devanespor: Atahan Demir. Çorumspor- Çorum Anadolu FK: Ömür Soytemiz. Sungurlu Belediyespor - Hattuşa Gençlikspor: Özkan Dağ.

U 16 Ligi: HE Kültürspor- Mimar Sinan Gençlik: Serhat Doğan, Atahan Demir, Ömer Öksüz. Alaca Belediyespor- Çorum Anadolu FK: Ramazan Boyraz, Çiğdem Varan, Merve Esen. İskilipgücüspor- Maviay Gençlikspor: Ertuğrul Boyraz, Bahar Çakıcı, Sultan Sol. Sungurlu Belediyespor- Gençlerbirliği: Özkan Dağ, Mertcan Öğreten, Edanur Keleş.

1. Amatör Küme: Mimar Sinan Gençlikspor- HE Kültürspor: Mehmet Samet Ünal, Ömer Bingöl, Ebubekir Kılcı. İskilipgücüspor- Alaca Belediyespor: İsmail Sırma, Ömür Soytemiz, Özkan Dağ. Ulukavakspor- Gülabibeyspor: Mustafa Özdemir, Emrecan Arslan, Uğur Koçak. İskilipspor- Kargıserispor: Serhat Doğan, Ömür Soytemiz, Özkan Dağ.