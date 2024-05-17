Çorum Anadolu FK U 15 grubunda finale yükseldi.

Temsilcimiz Çankırı grubunda ikinci maçında Samsun Büyükşehir Belediyespor’u penaltı atışları sonunda 4-3 yenerek finale yükselen takım oldu.

Grupta ilk maçlarında Kırıkkale Ayyıldızspor’u temsilcimiz Anadolu FK 4-0, Samsun Büyükşehir Belediyespor ise 2-0 yenerek grup birinciliği için karşılaşmaya hak kazanmıştı.

Dün saat 13.00’de Çankırı Kamp Eğitim Merkezi futbol sahasında oynanan maçta Çorum Anadolu FK, Samsun Büyükşehir Belediyespor karşısına Ahmet Efe, Yunus Emre, Yiğit, Koray, Kaan Alagöz, Furkan, Emre, Emirhan, Yiğit, Bedirhan ve Muhammed Emin onbiri ile çıkarken Toprak, Berat, Enver, Yiğit Emir, Kutay, Yusuf ve Ahmet Miraç’lı kadrosu ile mücadele etti.

Maça iki takımda kontrollü başladı ve orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline geçiren Anadolu FK rakip kaleye yüklendi ancak girdiği net pozisyonlardan yararlanamayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erince finale yükselen takımı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

Çorum Anadolu FK’da Yiğit Kaya, Muhammet Emin, Bedirhan, Kaan, ve Koray vuruşlarını gole çevirirken Berat penaltı atışını değerlendiremedi. Samsun Büyükşehir Belediyespor ise iki penalta atışından yararlanamayınca maçtan 5-3 galip ayrılan Anadolu FK yarı final grubuna yükselmek için bugün final maçına çıkacak.

Temsilcimiz bugün saat 13.00’de diğer grup birincisi Samsun Atakum Belediyespor ile final grubuna yükselmek için mücadele edecek.