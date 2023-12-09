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Liseli Gençler Masa Tenisinde Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi çifte şampiyonluk kazandı.

Atatürk Spor Salonunda yapılan Liseli Gençler Masa İl birinciliğinde genç kızlarda sekiz, genç erkeklerde ise on üç okul takımının mücadelesi sonunda Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi takımları çifte şampiyonluk kupasını aldı.

13 okul takımının mücadele ettiği genç erkekler il birinciliğinde antrenörler Mesut Kuşgöz, Sedef Kuşgöz ve Derya Bilgili yönetiminde Ege Bolat, Hamza Deniz Onat, Yiğit Furkan Şimşek ve Halil İbrahim Zer’den oluşan kadrosu ile şampiyonluğu kazandı. Spor Lisesi ikincilik kupasını alırken Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü Atatürk Anadolu Lisesi ise dördüncülük kupasını aldı.

Sekiz okulun mücadele ettiği genç kızlarda ise Asude Tuba Şimşek, Aybüke Banu Şimşek, Nehir Bolat ve Elif Su Zihar’dan oluşan kadrosu ile mücadele eden Özel Pınar Koleji Anadolu Lisesi takımı şampiyonluğu kazanırken 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ikinci Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü yine Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ve okul idarecileri tarafından verildi.