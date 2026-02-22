15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesinde, Anadolu Mektepleri okumaları kapsamında Türk edebiyatının mümtaz kalemlerinden Tarık Buğra adına anlamlı bir panel düzenlendi. Edebiyatın derinliklerine uzanan program, katılımcılara fikrî açıdan zengin bir atmosfer sundu.

Okulun konferans salonunda gerçekleşen programa İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Okul Müdürü Erdinç Altun, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

GENÇ KALEMLERDEN DERİNLİKLİ TAHLİLLER

Panel başkanlığını Ahmet Kazancı’nın yaptığı programda öğrenciler, Tarık Buğra’nın eserlerini farklı yönleriyle ele alarak doyurucu bir panel gerçekleştirdiler.

Anadolu Mektepleri Koordinatörlüğünü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gökçer Öğünç’ün yürüttüğü panelde; İrem Reyya Turgut, Tarık Buğra eserlerinde tarih unsurunu, Feriha Reyyan Ünal, eserlerdeki empati kavramını, Zümra Eker, Tarık Buğra’nın metinlerinde aydın tipini, Merve Gül, roman ve hikâyelerdeki kişilik analizlerini, Ecrinsu Yemekci ise yazarın eserlerindeki sorumluluk vurgusunu ele aldı.

Öğrencilerin metin çözümlemelerindeki derinlik, kavramlara hâkimiyetleri ve ifade güçleri dinleyiciler tarafından takdirle karşılandı.

ÇAĞLAR VE CANDAN’DAN TAM NOT

Programın sonunda konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan panelin son derece doyurucu, anlamlı ve nitelikli olduğu vurgulayarak, Koordinatör Öğretmen Gökçer Öğünç başta olmak üzere panel başkanı ve öğrenci panelistlere teşekkür etti.

EDEBİYATLA BÜYÜYEN BİR NESİL

Gençlerin klasik ve çağdaş Türk edebiyatını bilinçli bir şekilde okuyup yorumlaması, kültürel birikimimizin geleceğe taşınması adına umut verici bir tablo sundu. Tarık Buğra’nın fikir dünyasını ve insan merkezli yaklaşımını başarıyla analiz eden öğrenciler, salondan büyük alkış aldı.