MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz hain darbe girişiminde saldırıların hedefi olan Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.
Bahçeli’ye ziyarette Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da eşlik etti.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'na gelen Bahçeli'yi, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet karşıladı.
ANITA ÇELENK BIRAKTI
Bahçeli, Özel Harekat Anıtı'na üzerinde "Vatan size minnettardır" yazılı çelenk bıraktıktan sonra dua etti.
Özel harekat polislerini selamlayan Bahçeli, Ayyıldız ve beraberindekilerle bir süre görüştükten sonra yerleşkeden ayrıldı.
Editör: Hurşit Bozkurt