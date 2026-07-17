Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki MHP Genel Merkezi'nde ziyaret ederek, 6 Ağustos'ta gerçekleştirilecek toplu açılış ve temel atma törenlerine davet etti.

Başkan Muhsin Dere'ye ziyarette, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak eşlik etti.

Gerçekleştirilen görüşmede Başkan Dere, Sungurlu Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen yatırım ve hizmetler hakkında Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye bilgi verdi. Görüşmede ayrıca, 6 Ağustos Perşembe günü saat 18.00'de düzenlenecek Galericiler Sitesi Açılışı, Su Deposu Açılışı ve Şehitlik Temel Atma Töreni için hazırlanan davetiye Bahçeli'ye takdim edilerek, programa katılması yönünde davette bulunuldu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Muhsin Dere, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin kendilerini kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sungurlu'ya gösterdiği yakın ilgi ve destek dolayısıyla teşekkür etti. Dere, nazik kabulleri nedeniyle Bahçeli'ye şükranlarını sundu.