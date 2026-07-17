Samsun’da bir kişi cami avlusunda ölü bulundu.
Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde bulunan Yenikarakol Camii avlusunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Cahit Şanlı (54), cami avlusunda yüzüstü yatar vaziyette fark edildi.
Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cahit Şanlı’nın olay yerinde vefat etmiş olduğunu tespit etti.
Yalnız yaşadığı öğrenilen Şanlı’nın ölümü şüpheli bulundu ve cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Muhabir: İhlas Haber Ajansı