Çorum'un Mecitözü ilçesinde ekimi gerçekleştirilen kanola üretim alanında “Kanola Hasadı Tarla Günü” düzenlendi.

Etkinlikte hasat süreci yerinde incelenerek üretim sonuçları ve kanolanın bölge tarımı açısından taşıdığı potansiyel değerlendirildi.

Alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması, üretim deseninin çeşitlendirilmesi ve üreticilerimize yeni gelir kaynakları oluşturulması amacıyla yetiştirilen kanolanın bölgenin iklim ve toprak şartlarına uyumu, kıraç alanlardaki gelişimi, dane kalitesi ve verim durumu teknik ekiplerince incelendi.

Kanoladan dekara 382 kilogram ürün elde edilerek önemli bir verim başarısına ulaşıldı.

Tarım İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Elde edilen sonuç, kanolanın doğru çeşit seçimi, uygun ekim zamanı, gübreleme ve bakım uygulamalarıyla kıraç alanlarda yüksek verim sağlayabilecek alternatif bir yağ bitkisi olduğunu gösterdi. Tarla gününde üreticilerimize kanola yetiştiriciliği, toprak hazırlığı, ekim, gübreleme, yabancı otlarla mücadele, hasat zamanı ve dane kayıplarının azaltılması konularında teknik bilgiler verildi. Ayrıca kanolanın münavebe sistemine katkıları ve pazarlama imkânları değerlendirildi. Üreticilerimizin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, kıraç alanların etkin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amacıyla alternatif ürünlere yönelik saha ve bilgilendirme çalışmalarımız devam edecektir." denildi