Türk Ocakları Çorum Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, geçtiğimiz günlerde Kayseri'de meydana gelen olaylarla ilgili açıklama yaptı.

‘AKLI BAŞINDA OLAN KİMSE YAPILANLARI TASVİP ETMEZ’

İrfan Çağlar, aklı başında, vatanını seven, insanî duyarlılığı olan hiç kimsenin sığınmacılara ait evlerin ve iş yerlerinin tahrip edilmesini doğru bulmayacağını söyledi.

‘PROVOKASYON VAR AMA BUNA UYGUN ZEMİNDE VAR’

Ortada ciddi bir provokasyon olduğuna da değinen Çağlar, “Ama buna uygun bir sosyal psikolojik zemin de var. Bunun sebepleri de ortadadır. 13 yıl süren bir misafirlik olmaz” dedi.

‘KÖKLÜ TEDBİRLER ALINMALI’

Sığınmacılara tanınan ayrıcalıkların, milyonlarca sığınmacı ve göçmenin ülkede bulunmasının kiralardan gıda fiyatlarına kadar pek çok konuda yol açtığı problemlerin de bu ruh halini beslediğini aktaran Çağlar, “Devlet yetkisini kullananlara düşen kaynayan psikolojiyi teşhis etmek, göçmen ve sığınmacı sorununa çözüm üretmek, Türkiye’yi dünyanın en kalabalık sığınmacı ve göçmen nüfusuna sahip ülke durumuna getiren küresel oyun karşısında bu toprakların millî kimliğinin ve birliğinin korunması istikametinde köklü tedbirler almaktır” açıklamasında bulundu.