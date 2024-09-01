 Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Harun Talha idaresindeki 66 ACD 580 plakalı mıcır yüklü kamyon, Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Devrilen kamyondaki mıcırın etrafa saçılmasından dolayı yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Karayolları Şube Şefliği ekipleri, yolun tamamen ulaşıma açılması için temizlik çalışması yürütüyor.

Editör: Anadolu Ajansı