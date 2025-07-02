Çorum’da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı İğdeli Köyü’nde yaşayan Ahmet Güzel (69) manevra yaptığı esnada devrilen traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Güzel’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma Olay Yeri ekiplerinin çalışmasının ardında Güzel’in cenazesi otopsi işlemleri gereği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Editör: Çorum Hakimiyet