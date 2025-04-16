Çorum'un Alaca ilçesinde 2025 yılı içerisinde EDS ortalama hız çalışmaları tamamlanacak.

Yozgat-Çorum-Tokat-Ankara Çevre Yolu Kavşağı’nda sinyalizasyon ve flaşör çalışmaları başladı.

Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan ve sık sık yaşanan kazalar sebebiyle 'ölüm kavşağı' olarak adlandırılan Zile Kavşağı’ndan itibaren kazaların önüne geçebilmek için Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) devreye alınıyor.

2025 yılı içerisinde EDS'nin devreye alınması planlanırken, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı İsa Duru ve Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan ile birlikte çalışma yapılan alanda incelemelerde bulundu.