Çorum'un Alaca ilçesinde 2025 yılı içerisinde EDS ortalama hız çalışmaları tamamlanacak.

Yozgat-Çorum-Tokat-Ankara Çevre Yolu Kavşağı’nda sinyalizasyon ve flaşör çalışmaları başladı.

Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan ve sık sık yaşanan kazalar sebebiyle 'ölüm kavşağı' olarak adlandırılan Zile Kavşağı’ndan itibaren kazaların önüne geçebilmek için Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) devreye alınıyor.

2025 yılı içerisinde EDS'nin devreye alınması planlanırken, Alaca Belediye Başkanı  Şerif Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı İsa Duru ve Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan ile birlikte çalışma yapılan alanda incelemelerde bulundu. 

36 günlük bebeğini pencereden attı 36 günlük bebeğini pencereden attı

5 kişi, yol ve şunu diyen bir yazı 'T バクン S KGM KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ aytekin ท๕๖ 法司 eP' görseli olabilir

Editör: Fatih Battar