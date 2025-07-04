Meteoroloji Çorum’da hava sıcaklığının hissedilir derecede artacağını duyurdu.
Bölgemiz genelinde mevsim normalleri, yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının 5 Temmuz 2025 Pazar gününden itibaren artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Bölgemize bağlı il merkezlerinde 5-12 Temmuz tarihleri arasında beklenen azami sıcaklık aralıkları şöyle:
Samsun: 26-30
Sinop: 26-29
Ordu: 25-28
Kastamonu: 29-36
Çorum: 28-38
Amasya: 30-39
Tokat: 28-38 derece.
Editör: Çorum Hakimiyet