Çorum'da bu fabrika üretim rekoru kırıyor
Çorum'da bu fabrika üretim rekoru kırıyor
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Meteoroloji Çorum’da hava sıcaklığının hissedilir derecede artacağını duyurdu.

Bölgemiz genelinde mevsim normalleri, yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının 5 Temmuz 2025 Pazar gününden itibaren artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Bölgemize bağlı il merkezlerinde 5-12 Temmuz tarihleri arasında beklenen azami sıcaklık aralıkları şöyle:

Samsun: 26-30

Sinop: 26-29

Ordu: 25-28

Kastamonu: 29-36

Çorum: 28-38

Amasya: 30-39

Tokat: 28-38 derece.

Editör: Çorum Hakimiyet