Çorum FK’nın Azeri milli futbolcusu Coşgun Diniyev, Pendikspor maçının ikinci yarısında oyuna girdi.

Geçen hafta verilen milli arada Azerbaycan milli takımı ile iki maça çıkan Diniyev on gün süre ile takımla çalışmalara katılamadı.

Milli takımdan cuma günü dönen Diniyev Çorum’a gelmeden direk olarak kafileye İstanbul’da katıldı.

Teknik Direktör Tuncay Şanlı maçın ikinci yarısında Diniyev’e Atakan Cangöz’ün yerine forma şansı verdi. Diniyev maça girmeden önce teknik heyetten taktiksel bilgiler alırken görülüyor