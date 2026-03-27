Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin bariyere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Sungurlu-Ankara karayolu Çiftlikköy mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Nasip A. idaresindeki 71 BA 978 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyere çarptı.

Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sürücü araçtan çıkartıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.