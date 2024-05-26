Dışişleri Bakanlığı'na 170 personel alınacak... Giriş Sınavı başvuruları 27 Mayıs pazartesi günü saat 9.00’da başlayacak. 14 Haziran Cuma günü saat 18’00'da ise sona erecek.

35 yaşını doldurmamış adaylar, “Bilişim ve Bilgi Teknolojileri”, “Teknik Destek” ve “Kurumsal Destek” kategorilerinden birine, e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvuru yapılabilecek.

YAZILI SINAV 6 TEMMUZ'DA

Giriş sınavının yazılı aşaması 6 Temmuz 2024 tarihinde Ankara’da yapılacak.

Kazananların atamaları, konsolosluk ve ihtisas memurluğu ünvanıyla yapılacak.

Adaylar başvuru kapsamında lisans mezuniyeti ve diğer şartlarla ilgili ayrıntılara, Resmi Gazete ya da Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili sayfasından ulaşabilecekler.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir...

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvuru için Türk vatandaşı olunduğunu teyid eden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı numarası gereklidir),

b) 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c) 1 no.’lu “Bilişim ve Bilgi Teknolojileri” kategorisinden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve/veya haberleşme mühendisliği, bilişim/iletişim sistemleri mühendisliği, matematik mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, istatistik veya matematik bölümlerinden mezun olmak, ayrıca İngilizceden en az 60 düzeyinde YDS/e-YDS puanına sahip olmak,

ç) 2 no.’lu “Teknik Destek” kategorisinden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinininşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, harita mühendisliği, mimarlıkveyaiç mimarlıkbölümlerinden mezun olmak, ayrıca İngilizceden en az 60 düzeyinde YDS/e-YDS puanına sahip olmak,

d) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 no.’lu “Kurumsal Destek” kategorilerinden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak, ayrıca aşağıdaki tabloda farklı yabancı diller için belirlenen asgari YDS/e-YDS puanına sahip olmak.