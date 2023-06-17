FATİH BATTAR

Diyanet Sen Çorum Şubesi, Gazi Caddesi’ndeki hizmet yerini Turgut Özal İş Merkezi’ne taşıdı.

Çorum'da 1295 üyesi ile yetkili sendika olarak çalışmalarına yeni adreslerinde devam edeceklerini belirten Diyanet Sen Başkan Vekili Zeki Akbatu; “Mihrap odaklı ahlakı önceleyen milli ve manevi değerlere sahip çıkan ilkeli, erdemli üyelerinin hak ve menfaatlerini aramada ve ortak menfaatleri korumada var gücüyle çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 90 bine yakın üyesi ile hizmetlerini sayın genel başkanımız Ali Yıldız'ın öncülüğünde devam ettirmektedir. Diyanet Sen Çorum Şubesi olarak biz de Yeniyol Mahallesi Gazi 4. Sokak Turgut Özal İş Merkezi 3.kat adresinde hizmetlerimize devam edeceğiz.” dedi